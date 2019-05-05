شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق الساحرة المستديرة.. 4 مباريات مثيرة تنتظرك فى الأحد الساخن "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم الأحد إقامة أربع مباريات قوية محلية وأفريقية، حيث يواجه الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري، فيما يلتقي الأهلي والنجوم في صراع القمة والقاع، ويواجه المصري فريق بيراميدز، وفى مسك الختام يستضيف النجم الساحلي نادي الزمالك بنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

الاسماعيلي والاتحاد

مع دقات الخامسة عصر اليوم الأحد يدخل فريق الإسماعيلى اختبارا صعبا عندما يلاقى نظيره الاتحاد السكندرى بدور الثمانية لبطولة كأس مصر على ستاد الجيش بالسويس فى صراع الفريقين لإزاحة كل منهما من طريق الأخر للعبور لدور الأربعة ومن ثم حصد اللقب .

الأهلي والنجوم

يدخل النادي الأهلي تحت قيادة الوروجوياني مارتن لاسارتي في تحدي جديد عندما يواجه فريق النجوم في السابعة مساء الأحد، خلال المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 29 والمؤجلة من عمر بطولة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد بتروسبورت في صراع القمة والقاع حيث يحتل المارد الأحمر المركز الثاني في جدول المسابقة بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز المتصدر، فيما يحتل النجوم المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعد خوض 30 مباراة.

المصري وبيراميدز

يستضيف النادي المصرى فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم، الأحد نظيره بيراميدز على ستاد الجيش بالسويس فى اللقاء المؤجل من الجولة 30 لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين .

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الزمالك والنجم

وفي التاسعة مساءً يصبح عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مسك ختام اللقاءات القوية، عندما يستضيف النجم الساحلي التونسي نادي الزمالك في إياب الدور نصف النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف في الإسكندرية .