شكرا لقرائتكم خبر عن #الصعود_يا_ابطال.. جمهور الزمالك يساند فريقه قبل مواجهة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد نادى الزمالك لمواجهة النجم الساحلى التونسى مساء اليوم الأحد، على الملعب الأوليمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى البطولة الكونفدرالية، حيث فاز الأبيض فى الذهاب ببرج العرب بهدف نظيف سجله اللاعب محمود كهربا، وفى هذا السياق تصدر هاشتاج "الصعود يا أبطال"، قائمة الأكثر تداولا فى ترند تويتر مصر.





وحرص المشاركون فى الهاشتاج على دعم فريق الزمالك قبل المباراة المرتقبة، مع التأكيد على قدرته على تخطى عقبة النجم الساحلى والصعود إلى نهائى الكونفدرالية، وفيما قالت أحد المغردات، ادعو للزمالك وانتوا بتصلوا التروايح النهاردة علشان ربنا يكرمهم ويصعدوا ويفرحونا، وقال مغرد آخر "النهائى يقترب والبطولة تقترب وأنتم أصحاب القرار.. انصر يارب الأبطال"، وفيما نشر عدد كبير من المتابعين من جمهور الزمالك عبارات تحفيزية للاعبى الفريق قبل المواجهة المرتقبة للتأكيد على قدرة أبناء ميت عقبة على تخطى عقبة النجم والصعود للنهائى.













ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره النجم الساحلى التونسى فى إطار مباراة الإياب ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية على الملعب الأوليمبى بسوسة، ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل بأى نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط تسجيل أهداف لحسم بطاقة التأهل لنهائى الكونفدرالية والبحث من جديد عن الأمجاد الأفريقية الغائبة عن الفريق الأبيض منذ التتويج الأخير في عام 2002 بدوري أبطال أفريقيا.، وتنطلق مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي في تمام التاسعة مساءً، واتفق مسئولو نادى الزمالك مع نظرائهم من النجم الساحلى التونسى على ارتداء أبناء ميت عقبة الزى الأزرق، وحارس المرمى الزى الأخضر، فيما يرتدى الفريق التونسى الزى الأحمر والشورت الأبيض، ويرتدى حارس المرمى الزى الأصفر.

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