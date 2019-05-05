شكرا لقرائتكم خبر عن قبل صدام الليلة.. حكاية 16 مواجهة جمعت الإسماعيلى مع الاتحاد بالكأس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الإسماعيلى، مع دقات الخامسة مساء اليوم الأحد، اختباراً صعباً عندما يواجه الاتحاد السكندرى فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر على استاد الجيش بالسويس، فى صراع الفريقين لإزاحة كل منهما من طريق الآخر للعبور لدور الأربعة ومن ثم حصد اللقب.

ويرتبط الإسماعيلى والاتحاد السكندرى بذكريات مثيرة مع كأس مصر، حيث تمكن الدراويش من التتويج ببطولة كأس مصر مرتين عامى 1997 و2000، ويحلم بمواصلة رحلته للنهاية لتعويض إخفاقاته المحلية والأفريقية والعربية، فيما حصد زعيم الثغر لقب هذه البطولة ست مرات سابقة أعوام 1926، 1936، 1948، 1963، 1973، 1976 ويمنى النفس باللقب السابع هذا الموسم لإهدائه لجماهيره العريضة.

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وقبل تلك المواجهة، التقى الفريقان فى 16 مباراة بالكأس، تأهل خلالها الإسماعيلى فى 5 مواجهات مقابل 7 لقاءات للفريق السكندرى، وسجل لاعبو الدراويش 17 هدفا واهتزت شباكهم فى 21 هدفا.

وكان نظام كأس مصر سابقا يقوم على إعادة المباريات حال انتهائها بالتعادل دون الاعتماد على ركلات الجزاء، قبل أن يتم تغيير النظام لمباريات الذهاب والعودة، ثم النظام الحالى المتبع باقامة مباراة واحدة فى حال انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل يتم الاحتكام لركلات الترجيح.