قصة صور .. محمد صبحى فى مهمة صعبة مع الداخلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد محمد صبحى حارس مرمى فريق الداخلية الحالى و الإسماعيلى السابق من أبرز حراس المرمى على مر العصور، خاصة أنه لاعب يمتلك فنيات عالية فى مركز حراسة المرمى. ويسعى محمد صبحى بكل جهده إلى المقاتلة من أجل بقاء فريقه فى الدورى الممتاز فى ظل تواجده فى المركز قبل الأخير بالدورى هذا الموسم برصيد 27 نقطة . محمد صبحى نجم كبير يمتلك الكثير من المقومات التى تمكنه من صناعة الفارق مع أى فريق ، و يرصد الخليج 365 لقطات توضح علامات الإصرار و الحماس على صبحى داخل الملعب و خارجه .

محمد صبحى و جانب من المهارات Advertisements

محمد صبحى

محمد صبحى مع أبنته

محمد صبحى مع مؤمن صالح

محمد صبحى مع والدته

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