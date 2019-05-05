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قصة صور .. محمد صبحى فى مهمة صعبة مع الداخلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد محمد صبحى حارس مرمى فريق الداخلية الحالى و الإسماعيلى السابق من أبرز حراس المرمى على  مر العصور، خاصة أنه لاعب يمتلك فنيات عالية فى مركز حراسة المرمى.

ويسعى محمد صبحى  بكل جهده إلى المقاتلة من أجل بقاء فريقه  فى الدورى الممتاز فى ظل تواجده فى المركز قبل الأخير بالدورى هذا الموسم برصيد  27 نقطة .

محمد صبحى نجم كبير يمتلك الكثير من المقومات التى تمكنه من صناعة الفارق مع أى فريق ، و يرصد الخليج 365 لقطات توضح علامات الإصرار و الحماس على صبحى داخل الملعب و خارجه .

محمد صبحى و جانب من المهارات
محمد صبحى و جانب من المهارات

 

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محمد صبحى فى سيلفى
محمد صبحى 

 

محمد صبحى مع أبنته
محمد صبحى مع أبنته

 

محمد صبحى مع مؤمن صالح
محمد صبحى مع مؤمن صالح

 

محمد صبحى مع والدته
محمد صبحى مع والدته

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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