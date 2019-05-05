شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي طمعان فى النجوم ليلة استطلاع "هلال" القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الاهلي في السابعة من مساء اليوم، الأحد، باستاد بتروسبورت مواجهة تحمل شعار "السهل المُمتنع" أمام فريق النجوم في اللقاء المؤجل من الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز، وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لاستمرار مسيرة الانتصارات المحلية الأخيرة التى يسعى من خلالها الأهلي لحسم بطولة الدوري خاصة وأن الأحمر يعلم جيداً أن التتويج ببطولة الدوري العام هذا الموسم أصبح في "يد" اللاعبين فالفوز في جميع المباريات المقبلة يضمن تتويج الأحمر ببطولة الدوري دون النظر لمنافسيه.

يدخل الأهلي مباراة الليلة وهو في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب القمة حيث يمتلك الفريقين 64 نقطة لكن بيراميدز يتفوق بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة وأن كان بيراميدز قد خاض مباراتين أكثر من الأهلي ، أما النجوم فيحتل المركز الأخير في جدول المسابقة بـ25 نقطة وهو ما يعني أن مباراة الليلة تُمثل صراعاً بين "أهل القمة والقاع" ويتطلع الاهلي للفوز على النجوم من أجل الصعود واستطلاع "هلال" قمة الدوري قبل ساعات من حلول شهر رمضان المعظم خاصة أذا تعثر بيراميدز أمام المصري سواء بالتعادل أو بالخسارة في المباراة التى ستجمعهما في الخامسة والنصف من مساء اليوم أيضاً.

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يفقد الأهلي في لقاء الليلة ياسر إبراهيم للإيقاف فيما يتواصل غياب أكثر من لاعب مصاب يأتي في مقدمتهم سعد سمير وكريم نيدفيد، ويعول مارتن لاسارتي في لقاء الليلة على نجوم الفريق أمثال على معلول وعمرو السولية ووليد آزارو ورمضان صبحي وأحمد فتحي وحمدي فتحي وولي سليمان العائد من إصابة طويلة بعدما شارك في لقاء طلائع الجيش الأخير لعدة دقائق.

من جانبه ، قال محمد يوسف، المدرب العام الفريق أن مواجهة فريق النجوم ليست سهلة كما يظن البعض لأنها أمام فريق ينافس في المنطقة الخطرة بجدول الدوري بجانب أن الأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة دائماً ما تكون قوية وصعبة على أهل "القمة والقاع".

في المقابل ، يخوض فريق النجوم مواجهة الليلة رافعاً شعار "طب ليه منحلمشي" بإسقاط المارد الأحمر خاصة وأن الفريق فعلها من قبل عندما هزم الزمالك في الدور الأول كما أن إدارة النادي جددت الثقة فى رمضان السيد المدير الفنى للفريق، ليستمر فى القيادة الفنية بالموسم الكروى الجديد، باعتبار أن رمضان يمتلك باع كبير من الخبرة التى ستساهم فى إعادة الثقة للاعبى النجوم،ويعانى النجوم فى الوقت الحالى من سوء النتائج والتى أدت لاقتراب الفريق بشدة من الهبوط للقسم الثانى مجددًا بعدما صعد لأول مرة فى تاريخه للدورى الممتاز هذا الموسم، ويحتل حاليًا النجوم المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعد خوض 30 مباراة حقق الفوز فى 5 مواجهات فقط وتعادل فى 10، وخسر 15 مباراة ويتبقى للنجوم أمل وحيد من أجل البقاء فى الدورى وهو عدم فقدان أى نقطة خلال مواجهاته المتبقية حتى يستطيع الاستمرار وسط الكبار.