ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نيوكاسل.. وقائمة الهدافين عقب هدف صلاح.. والمباريات المتبقية للريدز والسيتي

كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول، فوزا صعبا على مضيفه نيوكاسل يونايتد، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل لليفربول، فان دايك ومحمد صلاح وأوريجي، فيما أحرز هدفي نيوكاسل، أتسو وروندون.

وعلى الجانب الأخر، سيواجه مانشستر سيتي، ليستر سيتي، يوم الإثنين، في إطار نفس الجولة.

جدول الدوري

وبذلك اعتلى ليفربول الصدارة مؤقتا بـ94 نقطة، متفوقا على مانشستر سيتي بنقطتين، فيما جاء توتنهام ثالثا بـ70 نقطة.

المباريات المتبقة لليفر والسيتي

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ويرصد الموجز المباريات المتبقة لليفربول ومان سيتي، في إطار صراعهما على اللقب.

مباريات ليفربول: وولفرهامبتون في آنفيلد

مباريات السيتي: ليستر سيتي (الاتحاد)- برايتون

قائمة الهدافين

تألق صلاح أمام نيوكاسل، وسجل هدفا رائعا، ليصل للهدف رقم 22، منفردا بصدارة الهدافين، بفارق هدفين عن ماني وأجويرو.

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