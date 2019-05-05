ليلة بكى فيها عشاق صلاح.. كلوب يكشف تفاصيل الإصابة.. وصديقه المقرب يعلن حالته.. ومقطع فيديو يُثلج قلوب الجماهير

كتب: ضياء السقا

خطف النجم المصري محمد صلاح قلوب عشاقه، بعدما تعرض لإصابة قوية أثناء مباراة فريقه أمام نيوكاسل، وخروجه على نقالة باكيا في مشهد أعاد للإذهان إصابة الكتف العام الماضي أمام ريال مدريد في نهائي أبطال أوروبا.

واصطدم صلاح بحارس نيوكاسل، في كرة مشتركة، ليسقط على الأرض دون أن يحرك ساكنا، ليخرج على نقالة، في الشوط الثاني للمباراة، التي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف لهدفين.

وبعد إصابة الفرعون، انتابت الجماهير حالة من القلق، خوفا من عدم لحاقه بمواجهة برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومباراة وولفرهامبتون الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

وتألق صلاح أمام نيوكاسل، وسجل هدفا رائعا، ليصل للهدف رقم 22، منفردا بصدارة الهدافين، بفارق هدفين عن ماني وأجويرو.

كلوب يكشف تفاصيل الإصابة

من جانبه طمئن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، الجماهير على حالة صلاح قائلا: "مو أصيب في رأسه بعد اصصدام مع حارس نيوكاسل".

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وأضاف كلوب في تصريحات صحفية: "صلاح لم يذهب للمستشفى، وشاهد ما تبقى من المباراة على التليفزيون من غرقة الملابس وكان بخير.. لكن يجب انتظار التقارير الطبية".

صديقه المقرب يعلن حالته

وفي ذات السياق، قال ديجان لوفرين مدافع نادي ليفربول، والصديق المقرب من صلاح، إن الفرعون في حالة جيدة.

ورد لوفرين على أحد متابعيه عبر موقع إنستجرام للتواصل، قائلا "صلاح بخير"، قبل أن يكمل رده ساخرًا: "إنه فقط لا يتذكر من أنا".

مقطع فيديو يُثلج قلوب الجماهير

وفي سياق متصل، تداولت جماهير ليفربول، مقطع فيديو يرصد لحظة خروج صلاح من ملعب المباراة، سيرا على قدميه، مما يعني أن إصابته ليست خطيرة.

شاهد هدف صلاح