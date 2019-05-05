الأهلي ينتظر "هدية المصري" قبل صدامه مع النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

يطمح النادي الأهلي للإنفراد بصدارة ترتيب الدوري المصري عندما يلتقي مع النجوم مساء اليوم، الأحد، في إطار مباريات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يدخل المباراة متواجدًا في المركز الثاني بترتيب الدوري برصيد 64 نقطة، متأخرًا عن بيراميدز المتصدر الذي يمتلك نفس الرصيد ولكن له أفضلية في المواجهات المباشرة.

الانفراد بالصدارة

على الرغم من خوض بيراميدز لمباراتين زائدتين عن الأهلي، إلا أن الفريق الأحمر يرغب في الوصول إلى قمة ترتيب الدوري في أسرع وقت ممكن، وتحديدًا مساء الأحد.

الأحد، سيشهد إقامة مباراتين، واحدة منهما ستجمع بيراميدز مع المصري، قبل لقاء الأهلي مع النجوم، إلا أن الأولى قد تحدد مصير القلعة الحمراء في الترتيب قبل الثانية.

هدية المصري

ينتظر الأهلي هدية من المصري أمام بيراميدز من أجل الصعود للقمة منفردًا، إلا أن ذلك لن يتحقق دون تحقيق الانتصار على النجوم الذي يعاني في مؤخرة جدول الترتيب.

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النجوم يمتلك في رصيده 25 نقطة ليحتل المركز 18 في الترتيب، ويصبح أقرب فريق بين أندية الدوري من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

محاولات النجوم

يحاول النجوم حتى الأمل الأخير له أن يظل متواجدًا بين أندية الدوري الممتاز، وهو ما لن يتحقق إلا عن طريق الحصول على أكبر عدد من النقاط في مبارياته الأربعة المتبقية.

النجوم يخوض في مباراته أمام الأهلي، وكذلك الثلاث التالية، معركة البقاء بين الكبار، وهو ما قد يزيد من صعوبة مهمة الأحمر كونه يخوض لقاءًا ضد منافس يرغب في تحقيق الحد الأدنى من المكاسب.

غيابات

تشهد قائمة الأهلي غياب الثنائي حسام عاشور وناصر ماهر عن التواجد في مواجهة النجوم لأسباب فنية، في الوقت الذي يعود فيه شريف إكرامي من جديد بعد فترة إصابة.

كما يغيب ويغيب باسم علي، إسلام محارب، أحمد حمودي، محمود وحيد، محمد شريف، ومروان محسن لأسباب فنية، لكن يغيب عمرو جمال أحمد الشيخ، وأحمد علاء بسبب الإصابة.