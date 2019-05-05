الحنفي يدير لقاء النجوم والأهلي.. وتحكيم روماني لبيراميدز والمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراة النجوم والأهلي في الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء اليوم الأحد على ستاد بتروسبورت، في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ29.

ويعاون محمد الحنفي كل من سمير جمال ومحمود رضا، محمد الجلاوي حكما رابعا، وكل من محمود دسوقي ومحمد عباس قابيل حكما خامسا.

ويدير الحكم أحمد الغندور مباراة الإسماعيلي والاتحاد في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر إقامتها في الخامسة مساءً على ملعب المقاولون العرب.

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ويعاونه الغندور في المباراة كل من هاني العراقي وسيد نافع، مجدي خاطر حكما رابعا، وكل من مبروك نبيل وعاطف حسين حكما خامسا.

كما أسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في تمام الساعة الخامسة والنصف، والمؤجلة من الجولة الـ30، إلى طاقم تحكيم روماني.

طاقم الحكام الروماني يقوده سباستيان كونستانتين، ويعاونه فلاديمير أوزريك وألكسندر سيراي، وفيسنيك هوارتيو حكماً رابعاً.

يذكر أن بيراميدز يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة من 30 مباراة، بالتساوي مع الأهلي حامل اللقب الذي جمع نفس النقاط بعد خوض 28 مباراة.