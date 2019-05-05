صدمة وترقب.. كيف تناولت الصحف الإنجليزية إصابة صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

جذب محمد صلاح نجم ليفربول اهتمامات الصحف الإنجليزية بعد الهدف الذي أحرزه أمام نيوكاسل بجانب الإصابة القوية التي تعرض لها خلال أحداث المباراة والتي جاءت ضمن الأسبوع الـ37 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

صلاح رغم الإصابة التي تعرض لها في الرأس، والتي غادر على إثرها المباراة قبل نهايتها، استطاع أن يسجل هدفًا في فوز فريقه على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل فريقه الصراع على لقب بريميرليج.

وعزز صاحب الـ26 عامًا رصيده في صدارة الهدافين بـ22 هدفًا، ليتبعد بفارق هدفين عن زميله السنغالي ساديو ماني، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

ونستعرض في السطور التالية أبرز ما تناولته الصحف الإنجليزية عن هدف وإصابة صلاح:

- هل يشارك صلاح أمام برشلونة؟

قالت صحيفة "ديلي ميل" إن مشجعي ليفربول سيكونوا في انتظار تحديد موقف نجم الفريق محمد صلاح من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة نيوكاسل.

وأضافت الصحيفة أن جماهير ليفربول تعلق الأمل على صلاح خلال مواجهة برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد خسارة الذهاب بثلاثية نظيفة.

في المقابل، علقّت الصحيفة على هدف صلاح أمام نيوكاسل، قائلة إن مو واصل أهدافه مع الريدز ليواصل تربعه على صدارة الهدافين بـ22 هدفا.

- ضربة لليفربول

ذكرت صحيفة "ذا صن" أن صلاح وجه ضربة موجعة لليفربول بعد إصابته بالرأس خلال مباراة نيوكاسل لتكون مشاركته أمام برشلونة في موقعة الثلاثاء المقبل محل شك.

وأضافت الصحيفة أن صلاح خرج باكيًا خلال مغادرته للملعب، الأمر الذي وضع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في موقف صعب في ظل إصابة المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

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- أخبار سارة

نقلت صحيفة "ديلي ستار" التغريدة التي قام بها زياد منصور مراسل بي إن سبورتس بعدما أكد أن إصابة صلاح ليست خطيرة.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن تغريدة مراسل بي إن سبورتس، أن حالة صلاح جيدة.

وانتقلت الصحيفة للحديث عن هدف صلاح، قائلة: "مو استطاع أن يصل لهدفه الـ26 في موسمه الثاني مع ليفربول في جميع المسابقات، كما واصل تربعه على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي".

- صلاح قد يغيب في أسبوع الحسم

قالت صحيفة "ميرور" إن محمد صلاح قد يغيب عن ليفربول في أسبوع حاسم للريدز وتحديدًا خلال مبارتي برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بجانب لقاء الجولة الأخيرة بالدوري أمام وولفرهامبتون.

وأضافت الصحيفة أن صلاح في حاجة للراحة من أجل اللحاق بمباراة برشلونة المقبلة في ظل حاجة الريدز لمهاجمه الهداف.

وأشارت إلى أنه رغم إصابة صلاح إلا أن الأخير تمكن من تسجيل هدف قبل خروجه بسبب الإصابة، ليصل لهدفه الـ22 في الدوري ليعزز موقفه من صدارة هدافي بريميرليج.

- صدمة في ليفربول

أوضحت صحيفة "ليفربول إيكو" أن ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب تلقى ضربة جديدة في الخط الأمامي بعد إصابة محمد صلاح، ليرافق روبرتو فيرمينو والذي من المحتمل أن يغيب لنهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح قد يغيب عن موقعة الثلاثاء أمام برشلونة في مباراة يحتاج فيها للريدز للفوز بنتيجة (4-0) من أجل بلوغ نهائي دوري الأبطال، بعد خسارة مباراة الذهاب في الكامب نو بثلاثية نظيفة.