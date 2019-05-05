تشكيل الأهلي المتوقع للقاء النجوم.. الشحات أساسيا ومفاضلة بين فتحي وهاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل مباراة النجوم، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ29 لمسابقة الدوري الممتاز. وأفاد مراسل "الخليج 365" أن لاسارتي يتجه للدفع بحسين الشحات، في التشكيل الأساسي للفريق، على حساب الأنجولي جيرالدو. وتعرض الأنجولي جيرالدو لإصابة قوية أثناء مباراة طلائع الجيش الأخيرة، لكن اللاعب تعافى وتواجد بشكل طبيعي في قائمة الفريق لمباراة النجوم. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع: Advertisements حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد فتحي (محمد هاني) – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول. خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي. ثلاثي قبل المهاجم: رمضان صبحي – صالح جمعة – حسين الشحات. خط الهجوم: وليد أزارو.

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