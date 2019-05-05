جروس يُجري تغييرا واحدا في تشكيل الزمالك المتوقع أمام النجم بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأبيض مباراة النجم الساحلي مساء اليوم في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الأفريقية.



وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف في المباراة التي أُقيمت على ملعب برج العرب.



ويُجري جروس تغييراً واحداً في تشكيل الزمالك أمام الفريق التونسي عن تشكيل مباراة الذهاب، وهو الدفع بأحمد سيد زيزو بدلاً من إبراهيم حسن، بينما سيقود عمر السعيد خط هجوم الأبيض أمام النجم.



ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى : (.....)



خط الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز.



خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا.



خط الهجوم: عمر السعيد.

تم حجب اسم حارس الزمالك بناءً على قرار من نقابة الصحفيين (طالع هنا)