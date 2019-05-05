مباريات الأحد.. الأهلي في مواجهة النجوم.. والزمالك أمام النجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرا يوميا، لأبرز المباريات التي ستقام الأحد الموافق 5 مايو 2019 بمختلف البطولات. كأس الكونفيدرالية الأفريقية نهضة بركان المغربي × الصفاقسي - الموعد 18:00 مساءً - القناة الناقلة بى أن سبورت 1HD. النجم الساحلي × الزمالك - الموعد 21:00 مساءً - القناة الناقلة بى أن سبورت 1HD. Advertisements الدوري الإنجليزي هيديرسفيلد تاون × مانشستر يونايتد - الموعد 15:00 مساءً - القناة الناقلة بى أن سبورت 1HD. الدوري المصري المصري × بيراميدز - الموعد 17:30 مساءً - القناة الناقلة ON Sport. الأهلي × النجوم - الموعد 19:00 مساءً - القناة الناقلة ON Sport.

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