7 لاعبين في الطريق للرحيل عن ريال مدريد

أكد فرناندو بورغوس الصحافي الإسباني الشهير أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان طلب رحيل 7 لاعبين عن صفوف ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي. وقال بورغوس في تصريحات لاذاعة أوند سير أن ريال مدريد سوف يتخلص من غاريث بيل وماريانو دياز وخيسوس فاييخو. وينتظر رحيل كذلك ماركوس لورينتي وسيرجيو ريجليون وداني سيبايوس. ويتوقع أن يخرج لاعب الوسط الاوروغوياني فيدريكو فالفيردي مع استمرار توني كروس وعودة الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

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