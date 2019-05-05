أكد الكرواتي ديان لوفرين اللاعب المقرب من صفوف صلاح في فريق ليفربول أن اللاعب المصري بخير.

وكان صلاح قد تعرض لإصابة قوية في الدقيقة 72 أمام نيوكاسل تسببت في مغادرة ملعب اللقاء على نقالة.

وكتب لوفرين من خلال حسابه عبر انستغرام: ” سيكون بخير

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صديق صلاح يُحدد حجم إصابة اللاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.