الـ"يونايتد"يمهل حارس مرماه أسبوعًا لتجديد عقده

أكدت صحيفة ذي صن البريطانية، أن نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي، تقدم بعرض نهائي إلى حارس مرماه الإسباني، ديفيد دي خيا، من أجل تجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ومنحه فرصة حتى نهاية الأسبوع الحالي للرد بشكل نهائي بالموافقة أو الرفض.

قالت الصحيفة البريطانية إن مانشيستر

يونايتد عرض على حارسه راتبًا أسبوعيًا في حدود ٣٥٠ ألف جنية إسترليني، وهو الراتب الذي يعد من أعلى الرواتب في الدوري الإنجليزي ، وهو أيضا العرض نفسه الذي حصل عليه اللاعب للانتقال إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذيأبدى استعداده لضم الحارس الإسباني خلال الصيف الحالي.

ويرغب أولى جونار سولشيار، المدير الفني لمانشستر يونايتد، فى التأكد من استمرار الحارس من عدمه لبناء خططه للموسم المقبل، ومنع انتقاله بشكل مجاني بعد نهاية الموسم المقبل.

كان ديفيد دي خيا الذي انتقل إلى مانشيستر يونايتد قبل أربعة مواسم قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني أكد لزملائه الاستمرار مع فريقه لكنه لم يوقع على التعاقد بشكل نهائي.