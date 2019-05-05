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بـ٤٠ مليون يورو.. مدافع توتنهام ينتقل إلى نابولي

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أكدت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية أن زوجة كيرين تريبيه، نجم دفاع توتنهام الإنجليزي،  تواجدت خلال الأسبوع الماضي في مدينة نابولي الإيطالية من أجل الاطلاع على المدارس، والسكن في المدينة، مما

عزز من التقارير التي تؤكد انتقال تريبيه إلى صفوف نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الشبكة بأن نابولي قدم عرضا لدانيال ليفي

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مالك نادي توتنهام من أجل ضم تريبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية بمبلغ يقترب من ٤٠ مليون يورو إلا أن توتنهام لا يزال يرغب في الحصول على مبلغ أكبر، ومن الأقرب وصول الطرفين إلى حل وسط خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

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