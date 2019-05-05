بـ٤٠ مليون يورو.. مدافع توتنهام ينتقل إلى نابولي

أكدت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية أن زوجة كيرين تريبيه، نجم دفاع توتنهام الإنجليزي، تواجدت خلال الأسبوع الماضي في مدينة نابولي الإيطالية من أجل الاطلاع على المدارس، والسكن في المدينة، مماعزز من التقارير التي تؤكد انتقال تريبيه إلى صفوف نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت الشبكة بأن نابولي قدم عرضا لدانيال ليفي
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