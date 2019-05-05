إيركسن مرشحًا لخلافة بيانيتش في اليوفي

أكدت شبكة ميدياسيت الإيطالية أن الدنماركي أيركسن، نجم وسط توتنهام الإنجليزي بات المرشح الأكبر للانضمام لفريق اليوفنتوس الإيطالي حال مغادرة نجم وسط اليوفنتوس ميراليم بيانيتش السيدة العجوز هذا الصيف. وقالت الشبكة الإعلامية الإيطالية إن أيركسن حاز على إعجاب مسئولي اليوفي بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع فريقه توتنهام، سواء في بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع فريقه توتنهام، سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا ليحل محل ميراليم بيانيتش، الذي أكدت المصادر نفسه أنه على رأس أولويات نادي ريالمدريد لدعم خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية. يذكر أن بيانيتش انضم اليوفي قبل موسمين قادمًا من نادي روما الإيطالي، ونجح خلال الموسمين في حصد لقبي الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا الموسم الماضي، فيما كان إيركسن، أحد أهم لاعبي توتنهام، الذين نجحوا في الصعود للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

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