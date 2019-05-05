هل ينضم أحمد فتحي لمنتخب مصر في أمم أفريقيا؟

كشف مصدر مسئول بمنتخب مصر عن موقف الجهاز الفني للفراعنة من ضم أحمد فتحي، لاعب الأهلي، لقائمة الفريق القومي، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في

مصر.

قال المصدر، إن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، رفض فكرة ضم أحمد فتحي، مؤكدًا أنه لاعب كبير

وصاحب خبرات، لكن الفريق القومي يضم أكثر من لاعب في الجبهة اليمنى مثل محمد هاني، لاعب الأهلي، وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وباهر المحمدي، لاعب الإسماعيلي، بجانب عمر جابر، لاعب بيراميدز، حال ضمه.