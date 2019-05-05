رياضة | إسباني وسلوفاكي دمرا أحلام محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسباني وسلوفاكي دمرا أحلام محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر لإصابة قوية خلال مشاركته مع فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، في إطار مباريات الجولة السابعة والثلاثين للدوري الإنجليزي.

وتحوم شكوك حول إمكانية مشاركة محمد صلاح أمام برشلونة الإسباني المقرر له الثلاثاء المقبل على استاد "آنفيلد" ضمن مباريات الإياب للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبات محمد صلاح "تخصص" إصابات في اللحظات المصيرية مع ليفربول ومنتخب مصر والتي تسببت في غيابه عن مناسبات كبرى ومواجهات مصيرية مع الريدز والفراعنة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" الإصابات القوية التي تعرض لها محمد صلاح في الأوقات الحاسمة والصعبة

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سيرجيو راموس

تعرض محمد صلاح لإصابة بخلع في الكتف بعد تدخل عنيف من الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، في اللقاء الذي جمع الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وحرمت الإصابة صلاح من مواصلة التألق مع فريقه والإنجليزي وحصد لقب أوروبا، بالإضافة إلى أنها ابعدته عن المشاركة مع منتخب مصر في أول مواجهة ببطولة كأس العالم "روسيا 2019" أمام أوروجواي والتي انتهت بهزيمة الفراعنة بهدف دون رد.

حارس نيوكاسل يونايتد

سقط محمد صلاح على أرضية "سانت جيمس بارك" مغشيا عليه بعد التحام عنيف مع السلوفاكي مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل يونايتد في اللقاء الذي جمعهم لحساب الجولة السابعة والثلاثون للدوري الإنجليزي وغادر على آثرها الملعب باكيا في لحظة حاسمة لليفربول الذي ينافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي.

ولم تتحدد حجم إصابة محمد صلاح ومدة غيابة عن الملاعب، وفرص مشاركته في لقاء الثلاثاء المقبل أمام برشلونة الإسباني، وخاصة وأن منتخب مصر مقبل على خوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقيا 2019، ويعد محمد صلاح أهم الأورواق الرابعة للمنتخب الوطني التي يعتمد عليها المكسيكي خافيير أجيري المدير الفتي للفراعنة.