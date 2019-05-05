رياضة | جاريدو يعيد كايو لقائمة العين أمام الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريدو يعيد كايو لقائمة العين أمام الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لنادي العين الإماراتي قائمة الفريق التي ستغادر إلى الرياض من أجل مواجهة الهلال السعودي غدًا ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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وضمت قائمة العين اللاعبين خالد عيسى، حمد المنصوري، محمد سعيد، مهند سالم العنزي، إسماعيل أحمد، علي الحيظاني، سعيد جمعة، سعيد المنهالي، خالد عبدالرحمن، سالم عبدالله، حامد تونجو، دومبيا، أحمد برمان، عامر عبدالرحمن، فلاح وليد، بندر الأحبابي، خالد البلوشي، محمد خلفان، سعد خميس، كايو لوكاس".

ويحتل العين نادي المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، فيما يحتل الهلال صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط.