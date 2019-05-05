رياضة | بيراميدز والمصري في قمة فنية بين دياز وإيهاب جلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز والمصري في قمة فنية بين دياز وإيهاب جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي بيراميدز ضيفًا على المصري البورسعيدي في الخامسة ونصف مساء اليوم الأحد بملعب السويس ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدروي المصري برصيد 64 نقطة بفارق المواجهات المباشرة مع الأهلي الوصيف بينما المصري في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

وتعد مباراة اليوم مواجهة خاصة بين إيهاب جلال المدير الفني المصري البورسعيدي ورامون دياز المدير الفني لبيراميدز.

حكم روماني لمباراة بيراميدز والمصري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة إسناد مباراة بيراميدز والمصري اليوم والمؤجلة من الجولة رقم 30 للدوري المصري إلى طاقم حكام من رومانيا.

يتكون الطاقم الروماني من سباستيان كونستانتين حكمًا للساحة ويعاونه فلاديمير أوزريك والكسندر سيراي وفيسنيك هوارتيو حكماً رابعاً.

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الأهلي يخشى مفاجآت النجوم في صراعه على لقب الدوري

يطمع نادي الأهلي في كرم النجوم عندما يلتقي الفريقان في الساعة السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري.

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز المتصدر بينما النجوم في المركز الأخير برصيد 25 نقطة.

يدخل الأهلي مباراة النجوم في لقاء اليوم لا يقبل القسمة على اثنين لانتزاع صدارة الدوري المصري في ظل المنافسة الشرسة على اللقب مع بيراميدز والزمالك.

ويتسلح النادي الأهلي بعودة نجمه وليد سليمان من الإصابة والذي ساهم في فوز الفريق على طلائع الجيش بنتيجة 2-1 وذلك إلى جانب رمضان صبحي وجيرالدو ووليد أزارو.

ويخشى الأهلي الحصون الدفاعية لنادي النجوم بقيادة مدربه رمضان السيد الباحث عن خطف نقطة في ظل توقف رصيده عن 25 نقطة في المركز الأخير من جدول الدوري ويصارع على الهروب من الهبوط للمظاليم.