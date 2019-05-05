رياضة | الأهلي يخشى مفاجآت النجوم في صراعه على لقب الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخشى مفاجآت النجوم في صراعه على لقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطمع نادي الأهلي في كرم النجوم عندما يلتقي الفريقان في الساعة السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري.

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز المتصدر بينما النجوم في المركز الأخير برصيد 25 نقطة.

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يدخل الأهلي مباراة النجوم في لقاء اليوم لا يقبل القسمة على اثنين لانتزاع صدارة الدوري المصري في ظل المنافسة الشرسة على اللقب مع بيراميدز والزمالك.

ويتسلح النادي الأهلي بعودة نجمه وليد سليمان من الإصابة والذي ساهم في فوز الفريق على طلائع الجيش بنتيجة 2-1 وذلك إلى جانب رمضان صبحي وجيرالدو ووليد أزارو.

ويخشى الأهلي الحصون الدفاعية لنادي النجوم بقيادة مدربه رمضان السيد الباحث عن خطف نقطة في ظل توقف رصيده عن 25 نقطة في المركز الأخير من جدول الدوري ويصارع على الهروب من الهبوط للمظاليم.