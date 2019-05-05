رياضة | الزمالك يتحدى النجم الساحلي وعقدة سوسة للتأهل لنهائي الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتحدى النجم الساحلي وعقدة سوسة للتأهل لنهائي الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي الزمالك ضيفًا على النجم الساحلي التونسي في الساعة التاسعة مساء اليوم في إياب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويتطلع نادي الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل لنهائي الكونفيدرالية بعدما فاز بهدف نظيف في مباراة الذهاب لمحمود عبد المنعم كهربا بينما النجم الساحلي ليس أمامه إلا الفوز بفارق هدفين للتأهل للنهائي.

ويخطط السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك لتأمين دفاعات فريقه للحفاظ على نتيجة الفوز في مباراة الذهاب في ظل قوة النجم الساحلي على أرضه وبين جماهيره على ملعب سوسة.

واختار الزمالك قائمة من 21 لاعبًا لمباراة النجم الساحلي في سوسة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح.

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالغني، ومحمود حمدي الونش، ومحمد عبدالسلام، وحمدي النقاز، وبهاء مجدي، وعبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، ومحمود عبدالعزيز، ومحمد حسن وأحمد سيد "زيزو"، ويوسف أوباما، وأيمن حفني، ومحمود كهربا، وإبراهيم حسن، ومحمد إبراهيم

خط الهجوم: عمر السعيد، وحميد أحداد.

ويغيب عن الزمالك مصطفى فتحي وحازم إمام وفرجاني ساسي وخالد بوطيب ومحمد عنتر للإصابة، وأحمد مدبولي لأسباب فنية.

ويتسلح النجم الساحلي التونسي بتفوقه على ملعبه خلال مبارياته ضد الزمالك حيث سبق وتقابل الفريقان في 7 مباريات بالبطولات الإفريقية، فاز كل منهما في 3 مباريات بينما حسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة، وجاءت انتصارات بطل تونس الثلاث على أرضه ووسط جمهوره، ليصبح ملعب "سوسة" عقدة للزمالك قبل موقعة الإياب بالكونفيدرالية

أول مواجهة للزمالك أمام النجم الساحلي على ملعب "سوسة" كانت في إياب نصف نهائي كأس الإتحاد الإفريقي عام 1999، وانتهت بفوز بطل تونس بنتيجة 2-0، وتكرر اللقاء بينهما مرة أخري في تونس خلال دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2005 وخسر الفارس الأبيض أيضًا بنتيجة 2-1.

أما آخر مواجهة جمعت الزمالك مع النجم الساحلي على الملعب الأوليمبي في سوسة تحمل ذكري حزينة لبطل مصر، بعدما خسر بنتيجة 5-1 في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية عام 2015.

مارتن لاسارتي يصدم وليد سليمان

رفض مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي فكرة مشاركة وليد سليمان صانع ألعاب الفريق أساسيًا أمام النجوم غدًا في الدوري المصري.

وطلب مارتن لاسارتي من وليد سليمان عدم استعجال المشاركة في التشكيل الأساسي حتى لا يضغط على نفسه وتعاوده الإصابة في رباط الركبة مرة أخرى.

وشارك وليد سليمان كبديل في مباراة الأهلي وطلائع الجيش الأخيرة التي انتهت بفوز الأحمر 2-1.

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خناقة بين الأهلي والزمالك على خليفة محمد صلاح

دخل ناديا الأهلي والزمالك في حرب شرسة على ضم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب الملقب بخليفة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويخطط الأهلي والزمالك لضم خليفة محمد صلاح في ظل حاجتهما الشديدة لجناح مميز وإن كان الأحمر بدأ المفاوضات منذ يناير الماضي.

واقترب طاهر محمد طاهر من العودة والانتظام في التدريبات الجماعية مع المقاولون العرب، بعد العملية الجراحية التي خضع لها في غضروف الركبة.

رمضان صبحي يطعن أحلام "الخطيب"

رفض رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي فكرة الاستمرار بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد الإنجليزي رغم رغبة محمود الخطيب رئيس النادي في بقائه.

وتمسك رمضان صبحي بالرحيل بعد نهاية هذا الموسم لرغبته في العودة للعب في أوروبا لتحقيق حلمه وإثبات ذاته.

واستعار الأهلي رمضان صبحي لمدة 6 شهور على أمل الفوز بدوري أبطال إفريقيا لكن الفريق خرج منه على يد صن داونز الجنوب إفريقي من دور الثمانية.

مارتن لاسارتي ينقلب على جناح الأهلي

انقلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على جونيور أجايي جناح الفريق لتراجع مستواه في مباريات الدوري المصري.

وفوجيء مارتن لاسارتي بتراجع رهيب في مستوى جونيور أجايي مما أثر على شكل الأهلي هجوميًا لذلك أبدى غضبه الشديد من هذا التدهور.

وطلب لاسارتي من جونيور أجايي التركيز وعدم فقد الكرة بسهولة كما يحدث منه في الفترة الأخيرة.