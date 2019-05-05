رياضة | رمضان صبحي يعلق على إصابة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يعلق على إصابة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي أمام نيوكاسل يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 37 من البريميرليج.

وحقق ليفربول فوزا صعبا على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 94 نقطة.

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وكتب رمضان عبر حسابه على تويتر " ألف سلامة يا صلاح ".

وتعرض صلاح لإصابة قوية في الرأس ليغادر ملعب المباراة في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.