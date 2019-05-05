الامارات | بالفيديو والصور: إصابة محمد صلاح وتطورات حالته من كلوب وعقدة “مايو”

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور: إصابة محمد صلاح وتطورات حالته من كلوب وعقدة “مايو” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض لاعب ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح، إلى إصابة قوية مساء السبت خلال مواجهة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في المرحلة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وحدثت الإصاية في الدقيقة 69 بينما كان صلاح يحاول متابعة كرة هوائية، اصطدم بشكل قوي بدوفرابكا حارس نيوكاسل يونايتد، ويبدو أن بعد هذه الإصابة تأكدت عقده اللاعب مع شهر مايو وهو نفس الشهر الذي أصيب فيه الموسم الماضي بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في 26 مايو 2018، وقد غادر أيضاً الملعب باكياً في هذه المباراة وهو نفس ما حدث مع اللاعب بإصابته أمس.

وغادر صلاح الملعب متأثرا بإصابته وحل مكانه اللاعب البلجيكي ديفوك أوريغي، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2 عند مغادرة صلاح أرضية الملعب، وتمكن أوريغي من تسجيل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 86 لتنتهي المباراة بفوز قاتل للريدز بنتيجة 3-2.

وقال يورغن كلوب بعد المباراة إن "ما سمعته، أن صلاح اصطدم بحارس المرمى على رأسه"، وأضاف، "كان على الأرض وكنا في حاجة لاتخاذ قرار، كان يجب أن يخرج من الملعب، ونحن نتقبل ذلك بالطبع".

”عندما دخل كان جالسًا في غرفة تبديل الملابس يشاهد المباراة على شاشة التليفزيون. كان جيدًا، لكن علينا بالطبع أن ننتظر. لنحصل على تقييم سليم لما حدث".

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وعن حالة المهاجم البرازيلي فيرمينيو، رد المدرب الألماني بحسرة على كثرة الإصابات في الخط الهجومي للفريق قائلاً أن اللاعب إلى الأن غير جاهز للمشاركة ولن يتحدد ذلك إلا قبل المواجهة الصعبة أمام برشلونة.