شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يستضيف بيراميدز عص اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره بيراميدز فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الأحد على ستاد الجيش بالسويس فى اللقاء المؤجل من الجولة 30 لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها بيراميدز بمعنويات منخفضة بعد التعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة وهو التعادل الذى جعله مهدد بخسارة المركز الأول لصالح الأهلى فيما تعادل المصرى سلبياً مع وادى دجلة

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 10 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 56 هدف وتلقت شباكه 28 هدف فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 14 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 34 هدف .

ويبحث الارجنتينى رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز عن استعادة قطار الانتصارات مرة أخرى للتمسك بأمال التتويج بالدوري للمرة الاولى فى تاريخ النادى انتظاراً لتعثر قطبى الكرة المصرية الاهلى والزمالك فى مبارياتهما المقبلة حيث طالب لاعبيه بتقديم عرض قوى وخطف النقاط الثلاث أمام منافس مميز سوف يسعى للفوز بقوة بينما شدد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى على لاعبيه أهمية الفوز على بيراميدز فى ظل الصراع المحتدم على المربع الذهبى مؤكداَ ضرورة التركيز من بداية اللقاء لنهايته لضمان الحاق الهزيمة الثالثة لكتيبة بيراميدز الليلة لإنهاء أمالهم فى التتويج باللقب لاسيما بعد نجاح الفريق البورسعيدى فى الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف وإشعال الصراع على القمة .