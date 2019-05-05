شكرا لقرائتكم وصول شحنة الملابس الخاصة بالمنتخبات الوطنية لبطولة كان 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصلت شحنة الملابس الخاصة بالمنتخبات الوطنية والتى سيخوض بها الفراعنة فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة الى القاهرة قادمة من ألمانيا .
ويسعى مسئولي الجبلاية الى انهاء كافة الاجراءات فى الجمارك خاصة وان قانون الرياضة يمنحهم إدخال كافة المعدات الرياضية بدون تحمل مصاريف جمركية عليها وهو ما ينطبق على الملابس الرياضية.
كان اتحاد الكرة أعلن مؤخرا تعاقده مع شركة ملابس ألمانية جديدة لرعاية قميص الفراعنة حتى مونديال 2022
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