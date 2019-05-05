شكرا لقرائتكم من أجل عيون الكان.. اتحاد الكرة يوافق على طلب جديد للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى اتحاد الكرة برئاسة هاني ابوريدة، عدم ممانعة في خوض نادي الزمالك مباراته بنهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي شرط موافقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف علي الأمر، حال بلوغ الفريق للدور نفسه وتخطي عقبة النجم الساحلي في المباراة المقبلة المقرر لها الاحد المقبل في اياب الدور قبل النهاءي بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الزمالك بهدف دون رد.

ويتسلم الاتحاد الافريقي ملعب استاد القاهرة وكافة ملاعب بطولة كأس الأمم بحد أقصى 5 يونيو المقبل لإعداد للبطولة التي تستضيفها مصر.

Advertisements

وتنص لوائح الاتحاد الافريقي على إمكانية إقامة مباراة تجريبية للملعب قبل انطلاق بطولة كاس الأمم الافريقية وهو الأمر الذي يعول عليه مجلس الزمالك للاستفادة من القرار خاصة وان استاد القاهرة سيكون وجهة جذابة لأكبر عدد من الجماهير لمؤازرة الفريق.

ويسعى نادي الزمالك الى الاستفادة من المهلة القانونية التى تمنحها لوائح الكاف لاختيار الملعب بالإضافة الى أن اختيار أرضية ملعب الإستاد فى مباراة مهمة بحجم نهائي الكونفيدرالية ستمنح اللجنة المنظمة القدرة على تعديل اية مشكلات قد تواجههم خلال المباراة قبل انطلاق البطولة.