شكرا لقرائتكم خبر عن فريق القادسية السعودى يغادر القاهرة متوجها إلى الدمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، فريق القادسية السعودى، متوجها إلى الدمام، عقب لقاء الودى مع فريق الإنتاج الحربى.

تم إنهاء إجراءات سفر فريق القادسية، على متن رحلة مصر للطيران المتجهة إلى الدمام، وتم استقباله من قبل فريق من العلاقات العامة بالشركة.

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كان الإنتاج الحربى قد خاض ودية يوم الخميس الماضى، أمام القادسية السعودى وفاز بهدفين مقابل هدف.



