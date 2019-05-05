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فريق القادسية السعودى يغادر القاهرة متوجها إلى الدمام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، فريق القادسية السعودى، متوجها إلى الدمام، عقب لقاء الودى مع فريق الإنتاج الحربى. 

تم إنهاء إجراءات سفر فريق القادسية، على متن رحلة مصر للطيران المتجهة إلى الدمام، وتم استقباله من قبل فريق من العلاقات العامة بالشركة.

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كان الإنتاج الحربى قد خاض ودية يوم الخميس الماضى، أمام القادسية السعودى وفاز بهدفين مقابل هدف.

 


 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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