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الامارات | مشجعة تطلب من الكرواتي لوفرين الاطمئنان على محمد صلاح

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أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلبت مشجعة لنادي الإنجليزي، من لاعب "الريدز" الكرواتي لوفرين، الاطمئنان على حالة اللاعب المصري محمد صلاح، بعد اصابته أمام نيوكاسل في .

وعلقت المشجعة على صورة نشرها لوفرين، وعلق عليها قائلاً: "حققنا فوزاً في مباراة صعبة، وأظهرنا أننا لا يمكن أن نستسلم وسنستمر في القتال، وأتمنى الشفاء السريع لمحمد صلاح، نحن نحتاجك وننتظر عودتك سريعاً:"

 وقالت المشجعة: "هل هو بخير، أرجوك نحن لا نستطيع التحمل"، ليرد اللاعب الكرواتي قائلاً:

 لوفرين يطمئن مشجعة على محمد صلاح، بعدما طلبت الاطمئنان على حالة اللاعب المصري، قائلاً: "سيكون بخير، لكن لا يتذكر من أنا، مو وحش. ولا تقلقي سوف يتعافى".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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