شكرا لقرائتكم خبر عن نصف دستة أهداف حصيلة المواجهة الأخيرة بين المصري وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج فريق بيراميدز نظيره المصري البورسعيدي في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، خلال المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام والتي تقام على استاد الجيش بالسويس.
ويحتل فريق بيراميدز صدارة جدول المسابقة برصيد 64 نقطة بفارق الأهداف فقط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، حيث خاض بيراميدز 30 مباراة في الدوري فاز في 18، وتعادل في 10 مباريات، فيما تلقى بيراميدز الهزيمة في مباراتين فقط .
ويدخل النادي المصري المباراة في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 47 نقطة، وخاض أبناء المدينة الباسلة 30 مباراة، فاز الفريق البورسعيدي في 11 لقاء، وتعادل في 14 مباراة أخرى، وتعرض المصري للهزيمة في 5 لقاءات .
كانت المباراة الأخيرة التي جمعت المصري وبيرامديز في الدور الأول من عمر مسابقة الدوري العام قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3، في لقاء مثير حتى الدقائق الأخيرة .
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