شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ملابس المنتخب فى أمم افريقيا من ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت شحنة الملابس الخاصة بالمنتخبات الوطنية والتى سيخوض بها الفراعنة فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة الى القاهرة قادمة من ألمانيا . ويسعى مسئولي الجبلاية إلى إنهاء كافة الاجراءات فى الجمارك خاصة وأن قانون الرياضة يمنحهم إدخال كافة المعدات الرياضية بدون تحمل مصاريف جمركية عليها وهو ما ينطبق على الملابس الرياضية. كان اتحاد الكرة أعلن مؤخرا تعاقده مع شركة ملابس ألمانية جديدة لرعاية قميص الفراعنة حتى مونديال 2022.

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