رياضة | برشلونة يوجه صفعة جديدة لمحمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يوجه صفعة جديدة لمحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جوردي ميستري نائب رئيس الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بالإمكانيات الكبيرة التي يتوفر عليها النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز مشيراً إلى أنه يؤدي بصورة كبيرة للغاية مع فريقه لكنه وضع حد للتقارير التي تربطه بالعملاق الاسباني.

وقال ميستري في تصريحات صحفية للماركا أنه في حالة كان الخيار بين صلاح وبوجبا فإن الفريق يعرف إمكانيات كل لاعب على حده لكن لا يمكن التعاقد مع كل لاعب نحبه.

Advertisements

وأضاف " يمكن قول نفس الشيء على صلاح أو إيدين هازارد فجميع اللاعبين يؤدون بمستوى مميز للغاية ولكن يتعين عليا القيام ببعض الخطوات والتأكد من جودة اللاعبين قبل ضمهم للفريق.

وأنهى أن سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة ستشهد وجود أكثر من لاعب للتوقيع معهم يرغب فالفيردي في جلبهم للفريق.