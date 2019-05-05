رياضة | برشلونة ينجح في ضم صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة ينجح في ضم صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية آس إسبانية هولندية بأن برشلونة توصل لاتفاق مع أحد نجوم الدوري الهولندي للإنضمام له بداية من الموسم المقبل.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية عن صحيفة دي تليجراف الهولندية بأن برشلونة توصل بالفعل لاتفاق مع جرونينجن لضم لوديوفيت ريس لاعبه الشاب البالغ من العمر 18 عامًا.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن النادي الكتالوني تمكن من خطف خدمات ريس بعد تقديم عرض رائع اقترب من 8 ملايين يورو وبلغ تحديدًا 7.7 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريس سيصل إلى برشلونة الموسم المقبل وسيبدأ مسيرته ضمن صفوف فريق الشباب على الرغم من وجود فكرة اللعب مع الفريق الأول لخوض استعدادات ما قبل الموسم في اليابان والتي تقام في نهاية يوليو المقبل.

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن ريس سيوقع عقدًا لمدة 5 سنوات ليعلن رحيله عن الدوري الهولندي بعد أن بدأ مسيرته قبل عامين في صفوف فريق وحصل على المشاركة بشكل أساسي في منتصف الموسم الماضي تحت قيادة داني بيوخس ويعتبر حاليًا من أبرز اللاعبين في الفريق على الرغم من صغر سنه.