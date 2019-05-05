رياضة | موعد مباراة بيراميدز ضد المصري البورسعيدي في الدوري المصري (منقولة عبر on Sport Live)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بيراميدز ضد المصري البورسعيدي في الدوري المصري (منقولة عبر on Sport Live) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لنادي بيراميدز مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق المصري البورسعيدي يوم الأحد، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُلعب مباراة المصري البورسعيدي ضد فريق بيراميدز على استاد "الجيش بالسويس" وذلك يوم الأحد والموافق 5 مايو 2019 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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وستنقل مواجهة بيراميدز أمام المصري في الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

ويحتل نادي بيراميدز المركز الأول وفي رصيده 64 نقطة، في المقابل يقع فريق المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة بيراميدز ضد المصري البورسعيدي في الأسبوع التاسع والعشرون من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.