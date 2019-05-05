رياضة | موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال يوم الأحد 5 مايو في الدوري الإسباني ( منقولة عبر beIN Sports Live)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال يوم الأحد 5 مايو في الدوري الإسباني ( منقولة عبر beIN Sports Live) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق ريال مدريد، منافسه فريق فياريال يوم الأحد 5 مايو في الساعة 4:15 مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة ال36 من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء بين نادي ريال مدريد، ضد فريق فياريال في الدوري الإسباني عبر قناة بين سبورت 3 HD.

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ويحتل ريال مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، بينما يحل فريق فياريال في المركز الرابع عشر برصيد 40 نقطة.

ويريد ريال مدريد تحقيق الفوز على فريق فياريال، من أجل خطف المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، والذي حسمها البارسا بعد الفوز على فريق ليفانتي بهدف نظيف.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة فريق فياريال ضد نادي ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.