شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يواصل تحقيق الأرقام القياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر كريستيانو رونالدو أغلفة الصحف الإيطالية والإسبانية، بعد إنقاذه لفريقه يوفنتوس من الهزيمة أمام تورينو فى الدربى بين الفريقين، والتى أنقذ بها يوفنتوس من الخسارة وعادل النتيجة لتصبح 1- 1.

وقالت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: «رونالدو يضرب أحلام تورينو.. تورو تلقى هدف التعادل فى الدقيقة 84 من قبل المريخى.. رونالدو سجل هدفه رقم 601 وألغى هدف لوكيتش الأول، والديربى ينتهى 1-1»، وأضافت، «اليوم الذكرى الـ70 لمأساة تورينو، وتم تكريم الضحايا من قبل كورفا يوفنتوس»، وخرجت صحيفة «كوريرى ديللو سبورت» بعنوان: «ثم هناك كريستيانو، تورينو يرى فقط حلم الديربى، ورونالدو يوقظه فى الدقيقة 84، لوكيتش افتتح التسجيل، وكريستيانو رد كبطل».

وأضافت: «تحية من جماهير يوفنتوس لأولئك الذين سقطوا فى سوبرجا.. الجماهير ترفع لافتة تحيى بها الذكرى».

وقالت صحيفة «توتو سبورت»: «رونالدو يوقف تورينو الرائع، تورو كان قريبا جدًا من خطف الديربى، لوكيتش سجل الهدف الأول، ثم سيطروا على اللقاء مع وجود عدد قليل من الهجمات على سيريجو، وفى النهاية قفز رونالدو الاستثنائى وسجل التعادل برأسية».

كما سلطت الصحف الإسبانية الضوء على تصريحات رونالدو، عن فخره بماضيه مع الميرينجى، وتصدر تصريح كريستيانو غلاف صحيفة «ماركا»: «فى مدريد يقولون لى عد إلى المنزل».

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وأضافت الصحيفة: «كريستيانو رونالدو ممتن وفخور بماضيه كمدريديستا، وقال: لقد قدمت الكثير لمدريد، والنادى قدم لى الكثير أيضًا، أعلم أن جماهير الريال تحبنى وأنا أحبهم». من جانبه، تحدث رونالدو عن كراهية مدينة برشلونة له، خاصة خلال فترة ارتدائه لقميص ريال مدريد، وقال «الدون»: «برشلونة تكرهنى، لقد ذهبت إلى هناك مرة أو مرتين، وسمعت أنهم لا يحبوننى، وهذا أمر طبيعى بسبب التنافسية، لا شىء يحدث». وعن عمله ومسيرته الرياضية، قال: «الناس لا يعرفون كيفية التمييز بين الأشياء، أنا أمارس عملا تجاريا، لكن سأذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، لأركض وأركز على المباريات المقبلة، ليس كل اللاعبين يستطيعون التفاخر بأن لديهم مركزا للعناية بالشعر، فندق، صالات ألعاب رياضية، هذا لا يسقط من السماء، لكن عليك أن تعمل بجد».

وأضاف: «عائلتى من مدريد، لقد ولدوا هناك، وعشت فى هذه المدينة لتسع سنوات، العديد من اللحظات التى عشتها هناك لا يمكن أن أنساها، لقد انتقلت إلى يوفنتوس، وواصلت ما اقترحناه بافتتاح عيادة فى مدريد، لأنها أعطتنى الكثير».

وحول الضغوط التى يواجهها، قال: «لن أنكر أنه فى بعض الأحيان يزعجنى الضغط ويتعبنى، لأنه فى كل عام يجب أن أثبت أننى جيد جدا، وهذا أمر صعب، لديك ما تحتاجه، لكن الضغط الإضافى، المتمثل فى أنك مضطر لإثبات شىء ما للناس، ليس فقط أنت، لكن للأشخاص المحيطين بك، عائلتك، والدتك، ابنك، هذا يجعلك أكثر نشاطًا، عليك دائمًا أن تتدرب، لكن تأتى عليك لحظات وتقول: انظر، اتركنى».

وتابع: «لا أعرف متى اعتدت على الضغوط، لكن أمر صحيح أننى شعرت بها فى سن مبكرة جدا، عندما وصلت إلى مدريد كنت أغلى لاعب فى التاريخ، وفى مانشستر يونايتد عندما فزت بأول كرة ذهبية، كان عمرى 23 عاما».

وأضاف: «الناس كانوا يقولون انظر، هذا يجب أن يكون فى المقدمة، وفى السنوات العشر أو الـ12 الأخيرة، دائمًا أواجه ضغوطًا إضافية».

وأنقذ البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، فريقه من خسارة لقاء الديربى الذى جمع البيانكونيرى بغريمه تورينو، وذكرت شبكة «بليتشر ريبورت» أن رونالدو بهدفه فى مرمى تورينو تمكن من إحراز 100 هدف بالرأس، فى مسيرته الكروية.

يشار إلى أن كريستيانو وصل إلى الهدف رقم 21 هذا الموسم ببطولة الدورى الإيطالى، ليصبح على بُعد هدفين من متصدر جدول ترتيب الهدافين، فابيو كوالياريلا، مهاجم سامبدوريا، صاحب الـ23 هدفًا.