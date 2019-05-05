شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير مانشستر يونايتد تهاجم نجومها فى استفتاء أفضل لاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدت جماهير مانشستر يونايتد، غضبها بعد تراجع أداء ونتائج الشياطين الحمر، محليًا وأوروبيًا خلال الموسم الحالى، وأبرزت صحيفة «صن» البريطانية مظاهر غضب جماهير الشياطين الحمر على نجوم الفريق، بعد نشر الحساب الرسمى للنادى على «تويتر» استفتاء لاختيار أفضل لاعب خلال الموسم الحالى، وسينهى اليونايتد هذا الموسم بدون ألقاب بعد أن ودع منافسات كأس الاتحاد الإنجليزى وكأس الرابطة وبطولة دورى أبطال أوروبا.

كما أن اليونايتد يحتل المركز السادس فى جدول ترتيب البريميرليج، وبالتالى قد لا يشارك فى بطولة دورى الأبطال خلال الموسم المقبل، وطالبت جماهير الشياطين الحمر بعدم منح أى لاعب الجائزة هذا العام، حيث كتب أحد المشجعين: «لا أحد يستحق».

وعلق آخر على التصويت قائلًا: «أطالب بإلغاء الجائزة هذا الموسم»، وسخر أحد المشجعين باختيار الحارس الثالث لى جرانت، رغم أن الأخير لم يشارك على مدار الموسم إلا خلال 20 دقيقة فقط.

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من ناحية أخرى، أكد تقرير صحفى أن صفقة بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، وانتقاله إلى ريال مدريد، يشعل فتنة فى النادى الملكى، وتحدث التقرير عن أن هناك انقسامًا بين اللاعبين داخل غرف ملابس ريال مدريد بشأن التعاقد مع بوجبا، فى الميركاتو الصيفى.

وأشار إلى أن بعض اللاعبين يشككون فى سلوك بوجبا، بعدما كان طرفًا فى عدد من الأزمات داخل مانشستر يونايتد، وأوضح أن بعض اللاعبين يرغبون فى إتمام الصفقة، ولكن هناك من يتخوف من أن تتم معاملة بوجبا كنجم سوبر، وتحدثت العديد من التقارير الصحفية، عن رغبة بوجبا، فى الانتقال لريال مدريد، خلال الصيف المقبل.

فيما حدد مانشستر يونايتد ثمنًا باهظًا للتخلى عن بوجبا، وقالت صحيفة «ديلى ميل» إن مانشستر طلب ألا يقل مبلغ المفاوضات عن 160 مليون جنيه إسترلينى، أى حوالى ضعف المبلغ الذى دفعه للتعاقد مع اللاعب من يوفنتوس، قبل 3 أعوام بمبلغ 89 مليون إسترلينى.

ويتبقى عامان فى عقد بوجبا مع يونايتد، وصرح المدرب النرويجى، أولى جونار سولسكاير، بأنه لا ينوى التخلى عنه، وصرح الدولى الفرنسى فى وقت سابق، بأن اللعب تحت قيادة مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، سيكون حلمًا.