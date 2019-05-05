شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوضح حقيقة «إقالة جميع منسوبي النادي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نفى الأمين العام للنادي الأهلي المهندس أحمد الصائغ ما يتم تداوله حول إقالة جميع منسوبي النادي الأهلي وبما فيهم منسوبي مركز الأمير عبدالله الفيصل للفئات السنية.

وأوضح الصائغ في عدة تغريدات عبر حسابه في تويتر أن «إشعار منسوبي النادي الذين يشغلون وظائف موسمية ولهم عقود سنوية كانوا بدوام كامل أو جزئي بإنهاء العقود الحالية حتى تتم صياغة عقود جديدة بشكل موسمي». وأضاف «ذلك بناءً على دراسة استشارية و إعادة هيكلة عقود النادي و تحويلها من عقود سنوية بشروط جزائية في حالة فسخها إلى عقود موسمية تضمن حقوق جميع الأطراف و تعطي كل ذي حق حقه لعدم تجديد العقد السنوي كما كان مسبقاً دون أن يستفيد النادي من خدماتهم، وحيث أن الأصل في التعاقد هو موسمي وهذا ما تم نقاشه مع مدراء الإدارات في نادينا الموقر».

وأشار إلى أن اغلب العقود السنوية الحالية تنتهي في نهاية شهر مايو، مؤكدا أنه ليس للنادي الأهلي الأحقية في عدم التجديد مالم يشعر به المنسوب مسبقاً، و حتى نتمكن من توقيع العقود الموسمية والتي هي أنسب لأغلب المنسوبين في النادي حيث أن جميع الأنشطة الرياضية مدتها الزمنية تقريباً ١٠ أشهر وجب علينا إرسال الإشعارات الحالية.

وقال: «نشكر دوماً من مثل النادي في جميع المحافل و نتمنى أن تكون هذه الخطوة ضمن الخطوات الإرشادية والتي تصبو لمصلحة النادي ثم مصلحة منسوبيه الأفاضل».