شكرا لقرائتكم اختبار صعب للإسماعيلى أمام الاتحاد السكندرى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الإسماعيلى مع دقات الخامسة عصر اليوم الأحد اختبارا صعبا عندما يلاقى نظيره الاتحاد السكندرى بدور الثمانية لبطولة كأس مصر على ستاد الجيش بالسويس فى صراع الفريقين لإزاحة كل منهما من طريق الأخر للعبور لدور الأربعة ومن ثم حصد اللقب .

ويرتبط فريقى الاسماعيلى والاتحاد السكندرى بذكريات مثيرة مع كأس مصر حيث تمكن الدراويش من التتويج ببطولة كأس مصر مرتين عامى 1997 و 2000 ويحلم بمواصلة رحلته للنهاية لتعويض إخفاقاته المحلية والافريقية والعربية فيما حصد زعيم الثغر لقب هذه البطولة ستة مرات سابقة أعوام 1926، 1936، 1948، 1963، 1973، 1976 ويمنى النفس باللقب السابع هذا الموسم لإهداؤه لجماهيره العريضة .

وتأهل الإسماعيلى لدور الثمانية بعد تخطى عقبة ناصر الفكرية بالمنيا فى دور الـ32 بالفوز برباعية نظيفة والفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد سجله كريم بامبو فى دور الـ 16 ، فيما بدأ مشوار الاتحاد السكندرى فى بطولة كأس مصر هذا الموسم من خلال دور الـ32 حيث تخطى عقبة بورتو السويس بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم أطاح بسموحة بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل السلبى فى دور الـ 16.

Advertisements

ومن جانبه يتطلع محمود جابر القائم بأعمال المدير الفنى للإسماعيلى لمصالحة جماهير الدراويش الغاضبة من تراجع النتائج بمسابقة الدوري عن طريق مواصلة رحلة حصد لقب البطولة اليتيمة التى ينافس على لقبها هذا الموسم بعد الخروج من البطولة العربية ووداع دوري الابطال الافريقى فضلا عن احتلاله المركز السابع بجدول ترتيب الدوري .

ويستعيد الإسماعيلى جهود محمود متولى مدافع الفريق بعد انتهاء عقوبة ايقافه اثر حصوله على ثلاثة انذارات ، وبات متولى جاهزا للمشاركة أمام زعيم الثغر بينما سيفتقد الفريق لجهود محمد مجدى قلب الدفاع فى مواجهة الاتحاد لحصوله على الانذار الثالث فى لقاء حرس الحدود بالدورى.

على الجانب الأخر يبحث حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندرى للإطاحة بالدراويش خارج البطولة لتقديم هدية لجماهير زعيم الثغر بالتحقيق الكأس الغائبة عن جدران النادى منذ 42 عاماً بعد النتائج المتميزة التى حققها الفريق أمام الفرق الكبيرة هذا الموسم .