شكرا لقرائتكم الجهاز الفنى للمنتخب يطالب الجبلاية بإرسال "بصاص" إلى نيجيريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الأول بقيادة خافيير أجيرى اتحاد الكرة رغبته فى حضور أى فرد من الجهاز الفنى المعاون لمباراة المنتخب النيجيري أمام زيمبابوي التى ستقام فى الثامن من يونيو المقبل بمدينة أسابا النيجيرية، التى سبق وأن لعب فيها الفراعنة مباراتهم الودية الأخير بشهر مارس أو مخاطبة الخارجية بضرورة تسجيل المباراة لدراسة المنافس بشكل جيد خاصة وأنه طرف المباراة الافتتاحية للبطولة.

ويسعى الجهاز الفنى الى معرفة كافة المعلومات الخاصة بالمنتخب المنافس خاصة وأن المنتخب الزيمبابوى لم تتوافر المعلومات الكافية عنه حتى الآن.