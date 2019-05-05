شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى فى كأس مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الإسماعيلى مع دقات الخامسة عصر اليوم الأحد اختبارا صعبا عندما يلاقى نظيره الاتحاد السكندرى بدور الثمانية لبطولة كأس مصر على ستاد الجيش بالسويس فى صراع الفريقين لإزاحة كل منهما من طريق الأخر للعبور لدور الأربعة ومن ثم حصد اللقب .

ونستعرض فى السطور التالية أهم المعلومات عن مباراة الاسماعيلى والاتحاد فى كأس مصر ..

*مشوار الاسماعيلى والاتحاد السكندرى فى كأس مصر

تأهل الإسماعيلى لدور الثمانية بعد تخطى عقبة ناصر الفكرية بالمنيا فى دور الـ32 بالفوز برباعية نظيفة والفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد سجله كريم بامبو فى دور الـ 16، فيما بدأ مشوار الاتحاد السكندرى فى بطولة كأس مصر هذا الموسم من خلال دور الـ32 حيث تخطى عقبة بورتو السويس بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم أطاح بسموحة بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل السلبى فى دور الـ 16.

*بطولات الاسماعيلى والاتحاد السكندرى فى كأس مصر

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يرتبط فريقى الاسماعيلى والاتحاد السكندرى بذكريات مثيرة مع كأس مصر حيث تمكن الدراويش من التتويج ببطولة كأس مصر مرتين عامى 1997 و 2000 ويحلم بمواصلة رحلته للنهاية لتعويض إخفاقاته المحلية والافريقية والعربية فيما حصد زعيم الثغر لقب هذه البطولة ستة مرات سابقة أعوام 1926، 1936، 1948، 1963، 1973، 1976 ويمنى النفس باللقب السابع هذا الموسم لإهداؤه لجماهيره العريضة .

*مواجهات الاسماعيلى والاتحاد السكندرى فى كأس مصر

قبل مواجهة اليوم الاحد، التقى الفريقان فى 16 مباراة بالكأس، تأهل خلالهم الإسماعيلى فى 5 مواجهات مقابل 7 لقاءات للفريق السكندرى، وسجل لاعبو الإسماعيلى 17 هدفا، بينما اهتزت شباكهم بـ 21 هدف.

*المواجهة الأخيرة بين الاسماعيلى والاتحاد السكندرى فى الكأس

التقى الفريقان فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر 2010 وأٌقيمت المباراة فى 29 مايو 2010 وانتهى الوقت الاصلى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق سجل سجل محمد ناجى جدو للإتحاد فى الدقيقة 22 وسجل عبد الله السعيد للدراويش فى الدقيقة 24 وفاز الاسماعيلى بركلات الترجيح .

*موسوعة جينس فى أمتع مباراة بين الاسماعيلى والاتحاد بالكأس

دخل الراحل حسن عرابى حارس الاتحاد السكندرى موسوعة جينيس للارقام القياسية بعد تصديه لخمس ركلات جزاء أمام الإسماعيلى فى المباراة التى جمعت الناديين فى 7 مايو 1973 فى دور الثمانية ليقود زعيم الثغر للتأهل 4-0 .