سوبر كورة.. شاهد ماذا قال صانع ألعاب الزمالك المستهدف؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق إبراهيم رخا الشهير بـ"عكوكو" صانع ألعاب فريق الرجاء وهداف الفريق المطروحى بدورى القسم الثانى على أنباء تفاوض الزمالك معه للحصول على خدماته لمشاهدة الفيديو اضغط هنا..

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