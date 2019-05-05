شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة الزمالك.. الأهلى يخشى مفاجأت "النجوم فى عز الضهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل النادي الأهلي تحت قيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي في تمام السابعة مساء اليوم الأحد، اختباراً ليس سهلاً، عندما يلتقي المارد الأحمر بفريق النجوم في مباراة صراع القمة والقاع ببطولة الدوري العام .

النادي الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول المسابقة خلف بيراميدز المتصدر، برصيد 64 نقطة وذلك بفارق الأهداف فقط، وخاض الفريق الأحمر 28 مباراة بالدوري العام، فاز في 20 مباراة، وتعادل في اربعة وخسر مثلهم .

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فيما يدخل فريق النجوم اللقاء في المركز الأخير بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 25 نقطة، حيث خاض النجوم 30 مباراة بالبطولة فاز في 5 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر في 15 لقاء آخر ليصبح أكثر الفرق المهددة بالهبوط إلى دوري المظاليم.

ويخشى المارد الأحمر مفاجآت الفرق الصغيرة خاصة وأن النجوم كان أول فريق يلحق هزيمة بنادي الزمالك في الموسم الجاري، بعد أن فاز النجوم على أبناء القلعة البيضاء في مباراة الدور الأول بهدف نظيف.