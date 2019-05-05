لقاء الدور الأول.. الأهلي يفوز على النجوم 2/0 في ليلة مؤمن ومروان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل النادي الأهلي تحت قيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي في تمام السابعة مساء اليوم الأحد، اختباراً ليس سهلاً، عندما يلتقي المارد الأحمر بفريق النجوم في مباراة صراع القمة والقاع ببطولة الدوري العام .
النادي الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول المسابقة خلف بيراميدز المتصدر، برصيد 64 نقطة وذلك بفارق الأهداف فقط، وخاض الفريق الأحمر 28 مباراة بالدوري العام، فاز في 20 مباراة، وتعادل في اربعة وخسر مثلهم .
فيما يدخل فريق النجوم اللقاء في المركز الأخير بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 25 نقطة، حيث خاض النجوم 30 مباراة بالبطولة فاز في 5 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر في 15 لقاء آخر ليصبح أكثر الفرق المهددة بالهبوط إلى دوري المظاليم.
كانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر، ومؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي السابق.
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