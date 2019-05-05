مواعيد مباريات اليوم بالدوريات الأوروبية والمصري الممتاز والكونفدرالية

تقام، اليوم الأحد، مباريات في الدوريات الأوروبية والمصري الممتاز والكونفدرالية الأفريقية وأبرزها: الدوري المصري

بيراميدز مع المصري الساعة 5.30 مساء

النجوم مع الأهلي الساعة 7 مساء الكونفدرالية الأفريقية

نهضة بركان مع الصفاقسي الساعة 6 مساء

النجم الساحلي مع الزمالك الساعة 9 مساء كأس مصر

الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري الساعة 5 مساء الدوري الإنجليزي

هدرسفيلد تاون مع مانشستر يونايتد الساعة 3 عصرا

تشيلسي مع واتفورد الساعة 3 عصرا

أرسنال مع برايتون الساعة 5.30 مساء

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