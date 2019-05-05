هل ينضم أحمد فتحي لمنتخب مصر في أمم أفريقيا ؟

كشف مصدر مسئول بمنتخب مصر، عن موقف الجهاز الفني للفراعنة، من ضم أحمد فتحي لاعب الأهلي، لقائمة الفريق القومي، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 فيمصر.
وقال المصدر، إن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، رفض فكرة ضم أحمد فتحي، مؤكدًا أنه لاعب كبير
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