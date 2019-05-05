عيد الفطر وراء تحديد 6 يونيو موعدًا لانطلاق معسكر منتخب مصر لأمم أفريقيا

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، عن سبب تحديد يوم 6 يونيو المقبل، موعدًا لانطلاق معسكر الفراعنة، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019،والتي ستقام في مصر.
قال لهيطة لـ "الوفد"، إن الجهاز الفني فضل اختيار يوم 6 يونيو، حتى
وتابع أن المنتخب سينقل معسكره من برج العرب في الإسكندرية إلى القاهرة يوم 17 يونيو المقبل.
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