عيد الفطر وراء تحديد 6 يونيو موعدًا لانطلاق معسكر منتخب مصر لأمم أفريقيا

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، عن سبب تحديد يوم 6 يونيو المقبل، موعدًا لانطلاق معسكر الفراعنة، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019،

والتي ستقام في مصر.

قال لهيطة لـ "الوفد"، إن الجهاز الفني فضل اختيار يوم 6 يونيو، حتى

يتسنى للاعبين قضاء أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 5 من نفس الشهر، مع أهلهم وأقاربهم.

وتابع أن المنتخب سينقل معسكره من برج العرب في الإسكندرية إلى القاهرة يوم 17 يونيو المقبل.