محمود علاء على رادار أجيري لضمه لمنتخب مصر في أمم أفريقيا

دخل محمود علاء مدافع الزمالك، ضمن حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، لضمه لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. ويحرص أجيري خلال الأيام المقبلة على متابعة مستوى محمود علاء مع الزمالك تمهيدًا لضمه للمنتخب الوطني، خاصة إذا ما استمر على آداءه الجيد مع فريقه الفترة الأخيرة.

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